Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор за изнасилование и убийство женщины и ее 13-летней дочери в Житомире

Верховный Суд окончательно подтвердил пожизненное лишение свободы жителю Житомира за жестокое убийство женщины и ее 13-летней дочери.

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Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Житомира, которого осудили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за изнасилование, разбойное нападение и убийство молодой женщины и её 13-летней дочери. Кассационную жалобу стороны защиты суд отклонил, согласившись с доводами прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Преступление произошло в сентябре 2021 года в Житомире. По данным следствия, 23-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, заметил возле Шодуаровского парка женщину, которая возвращалась домой. Он проследил за ней до дома, дождался, пока она зайдёт в квартиру, после чего проник внутрь, где находилась её 13-летняя дочь.

В квартире нападавший изнасиловал женщину, завладел её ювелирными изделиями, а затем смертельно ранил ножом мать и ребёнка. Чтобы скрыть следы преступления, он поджёг квартиру и скрылся.

Во время судебного рассмотрения обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что к убийству причастно другое лицо. Однако прокуроры предоставили суду доказательства, которые опровергли эту версию и подтвердили его причастность к преступлению.

Мужчину признано виновным в умышленном убийстве двух лиц, совершённом из корыстных мотивов, разбое, изнасиловании, умышленном уничтожении имущества и незаконном завладении транспортным средством.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачёв, Верховный Суд окончательно подтвердил законность приговора, а пожизненное лишение свободы стало справедливым наказанием за совершённое преступление.

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