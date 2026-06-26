Верховний Суд залишив у силі довічний вирок за зґвалтування та вбивство жінки та її 13-річної доньки у Житомирі

Верховний Суд остаточно підтвердив довічне позбавлення волі жителю Житомира за жорстоке вбивство жінки та її 13-річної доньки.

фото: прокуратура

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Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Житомира, якого засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за зґвалтування, розбійний напад та вбивство молодої жінки і її 13-річної доньки. Касаційну скаргу сторони захисту суд відхилив, погодившись із доводами прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Злочин стався у вересні 2021 року в Житомирі. За даними слідства, 23-річний чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, помітив біля Шодуарівського парку жінку, яка поверталася додому. Він простежив за нею до будинку, дочекався, поки вона зайде до квартири, після чого проник усередину, де перебувала її 13-річна донька.

У квартирі нападник зґвалтував жінку, заволодів її ювелірними виробами, а потім смертельно поранив ножем матір і дитину. Щоб приховати сліди злочину, він підпалив квартиру та втік.

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою вину та стверджував, що до вбивства причетна інша особа. Однак прокурори надали суду докази, які спростували цю версію та підтвердили його причетність до злочину.

Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з корисливих мотивів, розбої, зґвалтуванні, умисному знищенні майна та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Як зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, Верховний Суд остаточно підтвердив законність вироку, а довічне позбавлення волі стало справедливим покаранням за вчинений злочин.

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