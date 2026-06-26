Для участі у вступних випробуваннях зареєструвалися понад 102 тисячі вступників і вступниць.

Фото: shepetivka.com.ua

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що 26 червня розпочинається основна сесія вступних випробувань до магістратури.

«Магістратура — це крок для тих, хто знає, у якій галузі хоче професійно зростати й кому для цього потрібен магістерський рівень підготовки. Для деяких професій він є обовʼязковим, а для майбутніх науковців відкриває шлях до аспірантури й докторського ступеня», - заявив він.

За його словами, цьогоріч для участі у вступних випробуваннях зареєструвалися понад 102 тисячі вступників і вступниць:

- 97 887 складатимуть тести в Україні;

- 4638 — за кордоном.

Як проходитиме вступ:

- основна сесія триватиме до 14 липня, додаткова — з 3 до 21 серпня;

- обовʼязковим є ЄВІ — єдиний вступний іспит, що складається з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тесту з іноземної мови;

- для деяких спеціальностей додатково потрібно скласти ЄФВВ — єдине фахове вступне випробування.

«Іноземна мова — обовʼязковий складник вступу. Сучасний магістр має вміти працювати з фаховими джерелами, взаємодіяти в міжнародних командах і навчатися без мовних барʼєрів. Саме тому ця вимога залишається важливим елементом стандартів якості вищої освіти», - додав він.

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