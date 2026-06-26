Для участия в вступительных испытаниях зарегистрировались более 102 тысяч поступающих.

Фото: shepetivka.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что 26 июня начинается основная сессия вступительных испытаний в магистратуру.

«Магистратура — это шаг для тех, кто знает, в какой отрасли хочет профессионально расти и кому для этого нужен магистерский уровень подготовки. Для некоторых профессий он является обязательным, а для будущих ученых открывает путь к аспирантуре и докторской степени», — заявил он.

По его словам, в этом году для участия во вступительных испытаниях зарегистрировались более 102 тысяч поступающих:

97 887 будут сдавать тесты в Украине;

4638 — за рубежом.

Как проходит поступление:

основная сессия продлится до 14 июля, дополнительная — с 3 по 21 августа;

обязательным является ЕВИ — единый вступительный экзамен, который состоит из теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку;

для некоторых специальностей дополнительно нужно сдавать ЕФВВ — единое профессиональное вступительное испытание.

«Иностранный язык — обязательная составляющая поступления. Современный магистр должен уметь работать с профессиональными источниками, взаимодействовать в международных командах и учиться без языковых барьеров. Именно поэтому это требование остается важным элементом стандартов качества высшего образования», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.