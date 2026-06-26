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Экспорт и импорт: налоговая объяснила, как избежать проблем с валютным контролем

23:12, 26 июня 2026
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Налоговая предупредила о рисках несвоевременной подачи документов во время внешнеэкономической деятельности.
Экспорт и импорт: налоговая объяснила, как избежать проблем с валютным контролем
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Налоговая служба призывает субъектов внешнеэкономической деятельности своевременно подавать в обслуживающие банки все документы, подтверждающие экспортно-импортные операции.

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В ведомстве объясняют, что своевременное оформление и предоставление документов позволяет банкам оперативно завершать валютный надзор за операциями резидентов, а также обеспечивает формирование достоверной статистической информации для Национального банка Украины.

Особое внимание налогоплательщикам рекомендуют уделять правильности указания реквизитов банков в таможенных декларациях. Ошибки или использование неактуальных данных могут затруднить осуществление валютного надзора, вызвать расхождения между информацией банков и таможенных органов, а также стать основанием для сообщений о возможных нарушениях и последующих запросов со стороны контролирующих органов.

В ГНС отмечают, что одной из наиболее распространённых причин сообщений о возможном нарушении предельных сроков расчётов является несвоевременное или неполное предоставление документов в банки. При этом во многих случаях такие сообщения впоследствии не подтверждаются, поскольку необходимые документы у субъектов хозяйствования имеются, однако они подаются с опозданием или только после получения дополнительных запросов.

В налоговой подчеркивают, что своевременное взаимодействие бизнеса с банковскими учреждениями и правильное заполнение таможенных деклараций помогут сократить количество необоснованно сформированных сообщений о нарушении валютного законодательства, уменьшить количество запросов со стороны контролирующих органов, оптимизировать работу банков и государственных органов, повысить эффективность выявления рисковых операций в сфере внешнеэкономической деятельности и обеспечить высокое качество статистических данных в сфере валютного надзора.

В связи с этим субъектам хозяйствования рекомендуют постоянно контролировать состояние расчётов по внешнеэкономическим договорам, своевременно обновлять банковские реквизиты в таможенных декларациях, поддерживать постоянную коммуникацию с обслуживающими банками и заблаговременно предоставлять подтверждающие документы, не дожидаясь запросов со стороны контролирующих органов.

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налоговая Украина ГНС

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