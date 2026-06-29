Фитнес-клуб в одностороннем порядке расторг договор и не пустил мужчину по оплаченному абонементу: что решил Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил право потребителя пользоваться оплаченными услугами, несмотря на смену их поставщика.

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В постановлении Верховного Суда от 23 июня 2026 года по делу № 554/96/23 Кассационный гражданский суд рассмотрел спор об исполнении договора на оказание услуг фитнес-клуба после смены поставщика услуг клуба и защите прав потребителя.

Данная правовая позиция имеет практическое значение для всех сфер, где услуги предоставляются на основании публичных договоров, в частности для спортивных клубов, медицинских центров, образовательных учреждений и других сервисных предприятий.

Обстоятельства дела

Истец более десяти лет пользовался услугами фитнес-клуба. В июне 2022 года он оплатил продление полной клубной карты на 12 месяцев и десять персональных тренировок.

После оплаты истца перестали допускать в тренажёрный зал, бассейн и другие зоны клуба. Позднее он получил уведомление от ФЛП об одностороннем прекращении договорных отношений с предложением вернуть денежные средства. При этом доказательств нарушения клиентом правил клуба ответчик не представил.

Истец обратился в суд с просьбой признать уведомление о прекращении договора недействительным, обязать ответчиков исполнять договор, не препятствовать пользованию услугами клуба и возместить моральный вред.

Суд первой инстанции признал уведомление о прекращении договора недействительным, однако отказал в удовлетворении остальных требований.

Апелляционный суд пришёл к выводу, что после признания одностороннего отказа от договора недействительным потребитель сохранил право на получение оплаченных услуг, обязал ответчиков исполнять договор, не чинить препятствий в доступе в клуб и взыскал в пользу истца 5 000 грн компенсации морального вреда.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, ответчики подали кассационную жалобу. Они утверждали, что суд безосновательно признал нового поставщика услуг стороной договора, хотя замена стороны в обязательстве требует волеизъявления его участников, а также необоснованно возложил на них обязанность исполнять договор и возмещать моральный вред.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что каждое лицо имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания. Нарушение права связано с лишением его субъекта возможности полностью или частично осуществить (реализовать) своё частное (гражданское) право. Для применения способа защиты необходимо установить, какие права истца нарушены и за защитой каких прав он обратился в суд.

Суд отдельно подчеркнул принцип обязательности договора и указал, что односторонний отказ от обязательства либо одностороннее изменение его условий не допускаются, если иное не установлено договором или законом.

Статья 629 ГК Украины закрепляет один из фундаментальных принципов гражданского права — обязательность договора. Это означает, что с момента заключения договора и возникновения обязательства его стороны приобретают обязанности, которые должны исполнять.

Верховный Суд подчеркнул, что статья 633 ГК Украины предусматривает: предприниматель не вправе отказаться от заключения публичного договора при наличии у него возможности предоставить потребителю соответствующие товары, работы или услуги.

Суд пояснил, что признание недействительным одностороннего прекращения договора и установленный судами факт воспрепятствования истцу в пользовании оплаченными услугами являются достаточными основаниями для защиты его прав как потребителя и возложения на ответчиков обязанности исполнять договор.

При таких обстоятельствах апелляционный суд сделал обоснованный вывод о том, что это является основанием для защиты прав истца как потребителя услуг фитнес-клуба и удовлетворения связанных с этим исковых требований об обязанности исполнять договор и не чинить ему препятствий в свободном доступе в помещение фитнес-клуба.

Верховный Суд указал, что данный договор по своей сути является публичным договором об оказании услуг между предпринимателем и потребителем, уведомление о прекращении договорных отношений по этому договору решением суда первой инстанции признано недействительным, а услуги фитнес-клуба лицам, оплатившим их предыдущему поставщику услуг, начал предоставлять другой предприниматель, о чём потребители были публично уведомлены.

При этом финансовые и иные отношения между предпринимателями при оказании таких услуг не могут ограничивать права потребителя.

ВС также отметил, что поскольку по делу установлено нарушение прав истца как потребителя услуг фитнес-клуба совместными действиями ответчиков, с учётом характера нарушенного права, установленных судами обстоятельств и содержания исковых требований апелляционный суд обоснованно пришёл к выводу, что истец имеет право на компенсацию морального вреда.

Апелляционный суд учёл глубину физических и душевных страданий истца, требования разумности и справедливости и пришёл к выводу о наличии оснований для взыскания в пользу истца 5 000 грн компенсации морального вреда.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений постановление апелляционного суда и подтвердил право потребителя на исполнение заключённого договора, устранение препятствий в пользовании оплаченными услугами и компенсацию морального вреда.

Суд сформулировал важный для правоприменительной практики подход, что внутренняя смена поставщика услуг или финансовые отношения между предпринимателями не могут ухудшать положение потребителя и лишать его прав, возникших из действующего публичного договора.

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