Експорт та імпорт: податкова пояснила, як уникнути проблем із валютним контролем

Податкова попередила про ризики несвоєчасного подання документів під час зовнішньоекономічної діяльності.

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Податкова служба закликає суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності своєчасно подавати до обслуговуючих банків усі документи, що підтверджують експортно-імпортні операції.

У відомстві пояснюють, що вчасне оформлення та подання документів дає змогу банкам оперативно завершувати валютний нагляд за операціями резидентів, а також забезпечує формування достовірної статистичної інформації для Національного банку України.

Особливу увагу платникам податків рекомендують приділяти правильності зазначення реквізитів банків у митних деклараціях. Помилки або використання неактуальних даних можуть ускладнити здійснення валютного нагляду, спричинити розбіжності між інформацією банків і митних органів, а також стати підставою для повідомлень про можливі порушення та подальших запитів від контролюючих органів.

У ДПС зазначають, що однією з найпоширеніших причин повідомлень про можливе порушення граничних строків розрахунків є несвоєчасне або неповне подання документів до банків. При цьому в багатьох випадках такі повідомлення згодом не підтверджуються, адже необхідні документи у суб’єктів господарювання є, але вони подаються із запізненням або лише після отримання додаткових запитів.

У податковій наголошують, що своєчасна взаємодія бізнесу з банківськими установами та правильне заповнення митних декларацій допоможуть скоротити кількість безпідставних повідомлень про порушення валютного законодавства, зменшити кількість запитів від контролюючих органів, оптимізувати роботу банків і державних органів, підвищити ефективність виявлення ризикових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності та забезпечити високу якість статистичних даних у сфері валютного нагляду.

У зв’язку з цим суб’єктам господарювання рекомендують постійно контролювати стан розрахунків за зовнішньоекономічними договорами, своєчасно оновлювати банківські реквізити в митних деклараціях, підтримувати комунікацію з обслуговуючими банками та завчасно подавати підтвердні документи, не очікуючи звернень від контролюючих органів.

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