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Частина пенсіонерів більше не отримуватиме доплату до пенсії: що змінилося

17:25, 26 червня 2026
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В Україні припинили призначати доплату до пенсії новим Почесним донорам через зміни у законодавстві.
Частина пенсіонерів більше не отримуватиме доплату до пенсії: що змінилося
колаж 24 канал
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Із 26 січня в Україні почали діяти нові правила щодо соціальних гарантій для донорів крові. Відтепер особам, які отримуватимуть звання «Почесний донор України», більше не призначатимуть доплату до пенсії. Про зміни нагадали у Пенсійному фонді України.

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Зміни запроваджені Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові». Відповідно до нових норм, скасовано такі пільги:

  • додатковий оплачуваний день відпочинку після здавання крові;
  • оплату лікарняного у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;
  • надбавки до стипендій і грошового забезпечення для окремих категорій донорів;
  • пенсійну доплату для Почесних донорів України, яка становила 10% прожиткового мінімуму.

Які пільги залишилися

Попри скасування частини гарантій, донори й надалі користуватимуться низкою прав. Зокрема, працівники, які здають кров, як і раніше, можуть бути звільнені від роботи в день донації із збереженням середнього заробітку. Також зберігається право на безоплатне медичне обстеження перед процедурою та безкоштовне харчування або грошову компенсацію його вартості.

Водночас закон передбачає перехідні положення для тих, хто встиг скористатися пільгами до набрання чинності новими правилами.

Так, громадяни, які виконали необхідні умови до 25 січня 2026 року, ще протягом року після останньої донації матимуть право на оплату лікарняних у розмірі 100% середньої зарплати.

Крім того, якщо додатковий день відпочинку був зароблений до скасування цієї пільги, його можна використати пізніше або приєднати до щорічної відпустки.

Що стосується пенсійних виплат, то доплата більше не призначатиметься новим Почесним донорам. Водночас громадяни, яким її встановили до 25 січня 2026 року, продовжать отримувати надбавку у раніше визначеному розмірі.

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