Володимир Зеленський озвучив скільки заявок уже оформили українці на 1000 гривень зимової єПідтримки

Кошти можна отримати впродовж 3 місяців.

Українці подали вже більш ніж 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату 1000 гривень. Зокрема, майже пів мільйона заявок на виплату дітям. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за результатами першого дня роботи програми «єПідтримка» 1 грудня.

«єПідтримка» працює для кожного й кожної в Україні – і для дорослих, і для дітей. Важливі цифри, які доводять своєчасність програми», – зазначив Глава держави.

Кошти можна буде спрямувати для оплати українських товарів та послуг, зокрема, комунальних послуг, українських ліків, залізничних квитків, українських книжок. Є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди.

Кошти можна отримати впродовж 3 місяців – до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1000 грн зимової єПідтримки.

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