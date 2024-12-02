Владимир Зеленский озвучил сколько заявок уже оформили украинцы на 1000 гривен зимней єПідтримки

Денежные средства можно получить в течение 3 месяцев.

Украинцы подали уже более 2 миллионов 100 тысяч заявок на выплату 1000 гривен. В частности, почти полмиллиона заявок на выплату детям. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по результатам первого дня работы программы «єПідтримка» 1 декабря.

«єПідтримка» работает для каждого и каждой в Украине – и для взрослых, и для детей. Важны цифры, доказывающие своевременность программы», – отметил Глава государства.

Средства можно будет направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату в поддержку Сил обороны Украины через волонтерские фонды.

Денежные средства можно получить в течение 3 месяцев – до 28 февраля, а потратить до конца 2025 года.

Напомним, что с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1000 грн зимней єПідтримки.

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