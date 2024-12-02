В Днепре водитель BMW возле остановки транспорта устроил смертельное ДТП – погиб 10-летний ребенок

Авария произошла в районе остановки общественного транспорта «Детский комбинат».

Вечером 1 декабря в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Водитель автомобиля «Ford» и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Согласно информации правоохранителей, автомобильная авария произошла в 19.45 в районе улицы Набережная Заводская.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, в районе остановки общественного транспорта «Детский комбинат», допустил столкновение с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота», - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Их госпитализировано в больницу.

Водителя автомобиля BMW правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время начато досудебное расследование.

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