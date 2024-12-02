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У Дніпрі водій BMW біля зупинки транспорту влаштував смертельну ДТП – загинула 10-річна дитина

08:32, 2 грудня 2024
Аварія сталася в районі зупинки громадського транспорту «Дитячий комбінат».
У Дніпрі водій BMW біля зупинки транспорту влаштував смертельну ДТП – загинула 10-річна дитина
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Увечері 1 грудня у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. Водій автівки «Ford» та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Згідно інформації правоохоронців, автомобільна аварія сталася о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту «Дитячий комбінат», допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту», - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні.

Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі розпочато досудове розслідування.

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поліція ДТП Дніпро

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