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Вийшов інтригуючий проморолик реваншу між Усиком і Ф’юрі – час бою майже настав, відео

08:14, 2 грудня 2024
До бою залишилося менше місяця.
Вийшов інтригуючий проморолик реваншу між Усиком і Ф’юрі – час бою майже настав, відео
Джерело фото: Getty Images
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У неділю, 1 грудня, вийшов офіційний промо-ролик реваншу між володарем титулів WBC, IBO, WBA та WBO у суперважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном WBC у хевівейті Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

«Час майже настав. До зустрічі в Ер-Ріяді, Тайсон Ф’юрі!», - написав український чемпіон, який опублікував ролик.

По сюжету ролика, кожне обличчя, яке бачить Усик – належить Ф'юрі і навпаки. Українець бачить опонента навіть на пачці сосисок. Ф'юрі ж бачить Усика у лікарі, медсестрі і навіть в батькові та коханій. Відео закінчується тим, що бійці домовляються «закінчити це».

Як відомо, Олександр Усик відстоюватиме свій титул у реванші з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року в аравійському Ер-Ріяді. 

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Олександр Усик бокс

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