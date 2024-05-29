Усик – Ф’юрі: організатор назвав дату бою-реваншу

Бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться у 2024 році.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відстоюватиме свій титул у реванші з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) 21 грудня 2024 року в аравійському Ер-Ріяді. Про це заявив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

За його словами, саме на цю дату наразі орієнтуються суперники, а не на 12 жовтня, як це планувалося спочатку і було прописано у контракті на перший бій.

«Реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року в межах Riyadh Season. Світ знову побачить ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається», – написав Туркі.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.