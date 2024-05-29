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Усик – Ф’юрі: організатор назвав дату бою-реваншу

13:41, 29 травня 2024
Бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться у 2024 році.
Усик – Ф’юрі: організатор назвав дату бою-реваншу
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Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відстоюватиме свій титул у реванші з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) 21 грудня 2024 року в аравійському Ер-Ріяді. Про це заявив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

За його словами, саме на цю дату наразі орієнтуються суперники, а не на 12 жовтня, як це планувалося спочатку і було прописано у контракті на перший бій.

«Реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року в межах Riyadh Season. Світ знову побачить ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається», – написав Туркі.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком  і Тайсоном Ф'юріУкраїнець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

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