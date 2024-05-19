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Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі

07:00, 19 травня 2024
Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
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У ніч з суботи на неділю, 19 травня, відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком  і Тайсоном Ф'юрі за усі чемпіонські пояси у надважкій вазі професійного боксу.

 Українець Олександр Усик за рішенням суддів здолав британського боксера Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Поєдинок тривав усі 12 раундів. Судді віддали перемогу Олександру Усику – 115:112, 113:114, 114:113. Наприкінці дев’ятого раунду український боєць відправив британця у нокдаун.

Таким чином, український боксер став першим в історії володарем усіх 4 поясів у важкій вазі.

Перемігши Фʼюрі на рингу, він назавжди вписав своє ім'я в історію боксу.

Українець об’єднав усі титули головних боксерських організацій та став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті. Останнім «абсолютом» у важкій вазі був Леннокс Льюїс, який завоював цей статус у 1999 році.

Бій Усик — Ф'юрі став головною боксерською подією першої половини 2024 року.

Поєдинок між українцем і британцем відбувся в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Вечір боксу пройшов на Kingdom Arena. Поєдинок обслужив рефері Марк Нельсон (США) та міжнародна бригада суддів: Майк Фітцджеральд (США), Мануель Олівер Паломо (Іспанія) та Крейг Меткалф (Канада).

Як відомо, організація бою Усик - Ф'юрі тривала приблизно два з половиною роки. Бій повинен був відбутись ще 17 лютого 2024 року, але через розсічення у британця його змістили ще на три місяці.

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