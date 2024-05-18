Практика судів
  1. В Україні

У ЦНАПах Києва за перший день дії мобілізаційного закону оновили свої дані 850 військовозобовʼязаних, — КМДА

21:48, 18 травня 2024
Як відомо, у перший день надання послуги система працювала стабільно, проблем з процедурою не виникало.
У ЦНАПах Києва за перший день дії мобілізаційного закону оновили свої дані 850 військовозобовʼязаних, — КМДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). 

Законом про мобілізацію визначено, що у військовозобов'язаних є 60 днів для оновлення своїх даних. Це можна зробити безпосередньо у ТЦК та через електронний кабінет, завантаживши додаток Резерв+.

Також один із способів це зробити – прийти у ЦНАП.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, столичні Центри надання адміністративних послуг розпочали надавати послугу з оновлення даних військовозобов’язаних.

Директорка Департаменту ЦНАП КМДА надання адміністративних послуг Наталія Шамрай зазначила, що за перший день цією послугою скористались 850 людей. Із них 739 військовозобовʼязаних вже отримали підтвердження у формі витягу з системи.

За її словами, у перший день надання послуги система працювала стабільно, проблем з процедурою не виникало. Усі, хто сьогодні звернувся за оновленням даних до ЦНАПів, – отримали послугу. Процедура займає не більше 10 хвилин.

Раніше стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК. 

Крім того, відомо, що у застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія.

Водночас, після запуску 18 травня мобільного застосунку Резерв+ сотні тисяч громадян намагалися авторизуватися в ньому, через що періодично виникають труднощі з авторизацією.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді, якою військовій частині передано майно – речові докази, не передбачена КПК, а тому підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Апеляційний суд, відмовляючи у перевірці законності ухвали слідчого судді, не зважив на те, що слідчий суддя, вирішуючи долю речових доказів і передаючи їх військовій частині, постановив судове рішення, яке не передбачене КПК.

Чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я

Особи, яких звільнять за законом про мобілізацію засуджених, не зможуть просити про щорічну основну відпустку, але їм зможуть надати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 днів.

Водій розбив п’ять автомобілів, коли намагався виїхати з воріт СТО, а потім звинуватив автосервіс у неякісному ремонті гальмівної системи: що вирішив суд

Суд вказав, що водій діяв нелогічно, коли на нібито несправному автомобілі намагався доїхати до лікарні.

Виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії

Сама собою загибель поліцейського від поранення під час війни не є підставою для виплати матері одноразової грошової допомоги, адже, на думку Верховного Суду, ця виплата залежать також і від того, чи внесена територія, де відбулася загибель до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

В жодному випадку не дозволяється під виглядом виправлення недоліків судового рішення вносити будь-які зміни до його змісту – Верховний Суд

Скасування судом апеляційної інстанції ухвали місцевого суду про виправлення описки у вироку призвело до існування двох взаємопов’язаних та суперечливих судових рішень, що може вплинути на результат вирішення позову потерпілої до банку про стягнення заподіяної шкоди.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області