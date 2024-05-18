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Стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі

17:12, 18 травня 2024
Видавати повістки можуть тільки ТЦК, за ЦНАПами таких функцій не закріплено.
Стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі
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Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону. 

Законом про мобілізацію визначено, що у військовозобов'язаних є 60 днів для оновлення своїх даних. Це можна зробити безпосередньо у ТЦК та через електронний кабінет, завантаживши додаток Резерв+.

Також один із способів це зробити – прийти у ЦНАП.

Як зазначила директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай, повістку після оновення даних в ЦНАПах не видають, бо за цими установами не закріплено таких функцій. Про це вона розповіла у коментарі «РБК-Україна».

«Хочу підкреслити, що повістки видає тільки ТЦК. І відправляти на ВЛК теж можуть виключно тільки територіальні центри комплекстування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали», – повідомила Шамрай.

Оновлення даних військовозобов'язаних – це нова функція й для самих ЦНАПів. Такими повноваженнями їх наділили тільки після того, як 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію. Раніше в цих установах військовозобов'язані дані не оновлювали, це можна було зробити тільки в ТЦК і СП.

«Я наголошую на тому, що оновлення даних – це лише одна із функцій ЦНАПів. Тим часом ми надаємо 450 видів різних адміністративних послуг, і ми не припиняємо їх надавати й зараз», – підкреслює вона.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК. 

Крім того, відомо, що у застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія.

Водночас, після запуску 18 травня мобільного застосунку Резерв+ сотні тисяч громадян намагалися авторизуватися в ньому, через що періодично виникають труднощі з авторизацією.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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