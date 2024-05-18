Застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон

З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані без візиту до територіального центру комплектування.

Застосунок, за допомогою якого військовозобов'язані можуть в електронному вигляді оновити свої дані візиту до ТЦК, уже можна завантажити в Україні.

Він уже з’явився у доступі і завантажити його можна для операційної системи IOS ТУТ, а для Android ТУТ.

Як інформують у описі, «Резерв+» – це застосунок від Міністерства оборони України, у якому можна зручно та швидко оновити персональні дані без візиту до ТЦК.

Щоб отримати доступ до даних щодо себе, потрібно зробити два прості кроки:

Авторизуватися за допомогою BankID

Внести актуальні контакти: мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання.

Після цього громадяни побачать, яка інформація щодо них є в реєстрі Оберіг – чи є відстрочка, бронювання, чи перебуває особа у розшуку тощо.

«Українці, які проживають за кордоном, теж мають оновити інформацію до 16 липня, щоб уникнути порушень та штрафів», - зазначають там.

Згодом у Міноборони обіцяють, що у застосунку зʼявиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг. Він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Як писала «Судово-юридична газета», військового квитка в Дії не буде – у постанові Кабміну лише передбачається така технічна можливість.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.