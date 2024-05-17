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Направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби

16:05, 17 травня 2024
В Електронному кабінеті військовозобов’язаного, який буде у вигляді застосунку Резерв+, можна буде відсканувати своє обличчя, побачити дані про номер картки платника податків, бронювання та відстрочку – направлення на ВЛК прийде у разі потреби і не відразу.
Направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У Порядку має бути деталізовано, що таке Електронний кабінет військовозобов’язаного, як відбувається взаємодія «Оберегу» з іншими реєстрами, що там відображається тощо.

Однак минуло 7 днів з дня прийняття, і станом на 15-00 17 травня текст постанови ще не опубліковано (хоча Електронний кабінет має запрацювати вже завтра).

Незважаючи на відсутність опублікованої постанови, Міноборони все ж показало, як буде виглядати Електронний кабінет військовозобов’язаного.

Для мобільного телефону він буде у вигляді додатка Резерв+, який за інтерфейсом аналогічний «Дії».

Завантажити його на телефон можна буде через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Застосунок потрібен (поки що) для того, аби «розгрузити» ТЦК, і дати можливість чоловікам виконати передбачений законом про посилення мобілізації 10449 обов’язок стосовно оновлення військово-облікових даних.

«Відзавтра всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності)» - зазначили у Міноборони.

«Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом» - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що новий закон про посилення мобілізації 10449, який набуде сили 18 травня, не містить норм про електронні повістки. Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета»закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Отже, згодом до Електронного кабінету військовозобов’язаного зможуть надходити певні повідомлення від ТЦК.

Зокрема член Комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський розповідав, що оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК — це буде вже один із кроків, а далі ТЦК для тих громадян, які матимуть необхідність, обов’язок пройти ВЛК, дистанційно, у звичному режимі надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме ВЛК.

Те, що повідомлення про необхідність пройти ВЛК згодом можуть надіслати у застосунок пояснював і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Яка процедура реєстрації в Електронному кабінеті військовозобов’язаного

Отже, після авторизації у Резерв+ через Систему BankID НБУ (наприклад, через Приватбанк), треба буде підтвердити чи уточнити дані – мобільний телефон, електронну пошту та поточну адресу проживання.

Потім треба буде вказати пароль та налаштування входу за біометричними даними, тобто, пройти сканування обличчя (FaceID – за прикладом Дії). Також треба ознайомитися зі змістом повідомлення про обробку персональних даних.

Далі чоловік побачить про себе усі дані, які є в «Оберіг», зокрема, номер картки платника податків, дату народження, до якого ТЦК він належить, чи має бронювання чи відстрочку, номер військово-облікового документу, звання, свій унікальний номер, який складається з 19 цифр, як і штрих-код, який, як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі вклеюють до військового квитка тим, хто оновив дані.

У верхній частині застосунку буде видно, чи стоїть особа на обліку та час і дата, коли особа оновила свої військово-облікові дані.

«Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток» - додали у Міноборони. Це і є той штрих-код, про який ми раніше писали.

Крім того,  з 18 червня у застосунку Резерв+ також зʼявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус чоловіка як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Нагадаємо, що з 18 травня за відсутність військово-облікового документа ТЦК зможе оштрафувати до 25,5 тисяч грн. Закон про підвищення штрафів 10379 підписав Президент.

Також нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», «ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно.

Автор: Наталя Мамченко

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Направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби

В Електронному кабінеті військовозобов’язаного, який буде у вигляді застосунку Резерв+, можна буде відсканувати своє обличчя, побачити дані про номер картки платника податків, бронювання та відстрочку – направлення на ВЛК прийде у разі потреби і не відразу.

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