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Шість років не могла їсти: у Львові врятували дівчинку, яка випила миючий засіб

19:14, 17 травня 2024
Рідина обпекла слизову оболонку стравоходу дитини.
Шість років не могла їсти: у Львові врятували дівчинку, яка випила миючий засіб
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Протягом 6 років 8-річна Діана з Тернополя не могла їсти через обпечений стравохід мийним засобом. Хірурги виконали рідкісне втручання і замінили уражений орган дівчинки фрагментом її власної товстої кишки і повернули їй здатність нормально харчуватися,  повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Коли дитині було менше року, вона натрапила на пляшечку з рідиною для миття посуду та зробила кілька ковтків. Мати одразу викликала швидку. У лікарні дитині промили шлунково-кишковий тракт та з’ясували, що рідина встигла обпекти слизову оболонку стравоходу малечі. 

Майже місяць дівчинці лікували наслідки опіку, і все, начебто, обійшлося. Однак згодом у неї почалися проблеми: надмірне слиновиділення та труднощі з ковтанням їжі. Лікарі вирішили перевірити стан ураженого органу та провели ендоскопію. Однак, тоненька трубка ендоскопу не змогла увійти в стравохід дитини. А вже за кілька днів після невдалого обстеження Діана не могла ковтнути навіть воду.

Невдовзі медики встановили діагноз: післяопіковий рубцевий стеноз стравоходу.

Родині запропонували єдиний можливий вихід - радикальну операцію. На момент хірургічного втручання діаметр стравоходу дитини звузився до критичного розміру - одного міліметру.

У той час як норма становить 1,5 см. Зволікання з операцією могло призвести до того, що дитина не могла б вже не те що споживати рідку їжу, а навіть - пити.

Хірурги виконали рідкісне втручання і замінили уражений орган дівчинки фрагментом її власної товстої кишки. Таким чином вони повернули дитині здатність нормально харчуватися

Рятівна операція тривала 4,5 години. Зараз Діанка одужує і потрохи починає вживати тверду їжу.

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