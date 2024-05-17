Майже 5 тисяч ув'язнених готові воювати в обмін на умовно-дострокове звільнення, – Мін’юст

За даними опитування серед засуджених, які підпадають під мобілізацію, понад 4,5 тисячі погодилися піти на фронт.

Джерело фото: telegraf.com.ua

Згідно з повідомленням заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, майже 5 тисяч ув'язнених в Україні виявили бажання піти на фронт у обмін на умовно-дострокове звільнення, якщо закононопроект про мобілізацію засуджених буде прийнятий. Наразі новий закон, якому присвоїли №3687-ІХ, направлено на підпис Президенту.

Опитування серед ув'язнених провели у квітні цього року. Понад 4,5 тисячі засуджених висловили позитивну думку стосовно прийняття закону про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Проте слід зазначити, що не всі засуджені враховані у цьому опитуванні. Наприклад, не брали участі у опитуванні особи, які вчинили злочини, які не підпадають під мобілізацію. Також до уваги не був брався стан здоров'я засуджених. При цьому приблизно 4 тисячі засуджених були відкинуті через діагнози суспільно небезпечних хвороб, таких як ВІЛ, гепатит, туберкульоз.

Станом на 15 травня 2024 року в українських колоніях перебувало 27 471 засуджений, у тому числі 1 538 жінок.

Заступниця міністра юстиції наголосила на тому, що для повноцінного функціонування закону потрібно прийняти відповідні підзаконні акти. Орієнтовно це може статися протягом кількох тижнів після прийняття самого закону.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», таким чином умовно-дострокове звільнення не можна буде застосувати до осіб, засуджених за статтями про згвалтування, сексуальне насильство та подібні злочини, теракт, створення терористичної організації та подібні злочини, за керування авто в стані сп’яніння, якщо це спричинило загибель кількох осіб, за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

Нагадаємо, особи, яких звільнять за законом про мобілізацію засуджених, не зможуть просити про щорічну основну відпустку, але їм зможуть надати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 днів.

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