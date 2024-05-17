Почти 5 тысяч заключенных готовы воевать в обмен на условно-досрочное освобождение, – Минюст

По данным опроса среди осужденных, подпадающих под мобилизацию, более 4,5 тысячи согласились пойти на фронт.

Источник фото: telegraf.com.ua

Согласно сообщению заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, почти 5 тысяч заключенных в Украине изъявили желание пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение, если законопроект о мобилизации осужденных будет принят. Сейчас новый закон, которому присвоили №3687-ІХ, направлен на подпись Президенту.

Опрос среди заключенных провели в апреле этого года. Более 4,5 тысячи осужденных выразили положительное мнение относительно принятия закона об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу.

Однако следует отметить, что не все осужденные учтены в этом опросе. Например, не принимали участия в опросе лица, совершившие преступления, которые не подпадают под мобилизацию. Также во внимание не принималось состояние здоровья осужденных. При этом примерно 4 тысячи осужденных были отвергнуты из-за диагнозов общественно опасных болезней, таких как ВИЧ, гепатит, туберкулез.

По состоянию на 15 мая 2024 года в украинских колониях находилось 27 471 осужденный, в том числе 1 538 женщин.

Заместитель министра юстиции отметила, что для полноценного функционирования закона нужно принять соответствующие подзаконные акты. Ориентировочно это может произойти в течение нескольких недель после принятия самого закона.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», таким образом условно-досрочное освобождение нельзя будет применить к лицам, осужденным по статьям об изнасиловании, сексуальном насилии и подобных преступлениях, теракт, создание террористической организации и подобные преступления, за управление авто в состоянии опьянения, если это повлекло гибель нескольких лиц, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Относительно топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра и тому подобное.

Напомним, лица, которых уволят по закону о мобилизации осужденных, не смогут просить о ежегодном основном отпуске, но им смогут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 дней.

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