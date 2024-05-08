Кого з засуджених топ-посадовців не зможуть звільнити з в'язниці за законом про мобілізацію засуджених

Засуджених народних депутатів, міністрів, суддів Верховного Суду та вищих спецсудів не зможуть умовно-достроково звільнити у зв’язку з бажанням піти у ЗСУ. Відповідні норми передбачає редакція законопроекту 11079-1 про мобілізацію засуджених, яку Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував до ухвалення в цілому.
8 травня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон даний законопроект 11079-1. Він передбачає внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності
Зокрема Кримінальний кодекс доповнюється статтею 81-1 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби»
За нею під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, судом може бути застосовано умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, передбачене цією статтею, не застосовується до осіб, засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджених за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями:
Нагадаємо, що п. 1 ч. 3 примітки до статті 368 КК передбачає, що службовими особами, які займають особливо відповідальне становище є зокрема Президент, прем’єр-міністр, члени Кабінету Міністрів (тобто міністри), перші заступники та заступники міністрів, а також:
У разі застосування судом умовно-дострокового звільнення на цій підставі, така особа звільняється умовно-достроково від відбування лише основного покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним статтею 21-5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (яка також додається законом).
А саме:
При ухваленні рішення про умовнодострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом суд покладає на особу, звільнену від відбування покарання, обов’язок невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання законної сили судовим рішенням про умовно-дострокове звільнення особи від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, прибути у супроводі Національної гвардії України до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби.
Автор: Наталя Мамченко
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