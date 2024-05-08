Кого з засуджених топ-посадовців не зможуть звільнити з в'язниці за законом про мобілізацію засуджених

Ухвалений закон передбачає табу на звільнення певних засуджених топ-посадовців, які бажають замість тюрми піти у ЗСУ.

Засуджених народних депутатів, міністрів, суддів Верховного Суду та вищих спецсудів не зможуть умовно-достроково звільнити у зв’язку з бажанням піти у ЗСУ. Відповідні норми передбачає редакція законопроекту 11079-1 про мобілізацію засуджених, яку Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував до ухвалення в цілому.

8 травня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон даний законопроект 11079-1. Він передбачає внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності

Зокрема Кримінальний кодекс доповнюється статтею 81-1 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби»

За нею під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, судом може бути застосовано умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, передбачене цією статтею, не застосовується до осіб, засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджених за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями:

152-156-1 (згвалтування, сексуальне насильство тощо) ,

258-258-6 (теракт, створення терористичної організації тощо) ,

частиною четвертою статті 286-1 (керування авто в стані сп’яніння) ,

статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця),

а також до засуджених службових осіб, які згідно з пунктом 1 частини третьої примітки до статті 368 цього Кодексу займали особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, що п. 1 ч. 3 примітки до статті 368 КК передбачає, що службовими особами, які займають особливо відповідальне становище є зокрема Президент, прем’єр-міністр, члени Кабінету Міністрів (тобто міністри), перші заступники та заступники міністрів, а також:

Голова та член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,

Голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

Голова та державний уповноважений Антимонопольного комітету України,

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України,

Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступники,

Голова та член Центральної виборчої комісії,

народні депутати України,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,

Директор Національного антикорупційного бюро України,

Директор Бюро економічної безпеки України,

Директор Державного бюро розслідувань,

Генеральний прокурор, його перші заступники та заступники,

Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України,

Голова Верховного Суду, його заступники та судді Верховного Суду,

голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів,

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники,

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники,

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники,

радники та помічники Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України.

У разі застосування судом умовно-дострокового звільнення на цій підставі, така особа звільняється умовно-достроково від відбування лише основного покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним статтею 21-5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (яка також додається законом).

А саме:

яким залишилося до досягнення віку, передбаченого статтею 22 цього Закону, не менше трьох років;

придатні до військової служби за станом здоров’я;

пройшли професійно-психологічний відбір;

мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби.

При ухваленні рішення про умовнодострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом суд покладає на особу, звільнену від відбування покарання, обов’язок невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання законної сили судовим рішенням про умовно-дострокове звільнення особи від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, прибути у супроводі Національної гвардії України до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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