Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

Осужденных народных депутатов, министров, судей Верховного Суда и высших спецсудов не смогут условно-досрочно освободить связи с желанием пойти в ВСУ. Соответствующие нормы предусматривает редакция законопроекта 11079-1 о мобилизации осужденных, которую Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию в целом.
8 мая Верховная Рада приняла в целом в качестве закона данный законопроект 11079-1. Он предусматривает внесение изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты о внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности
В частности, Уголовный кодекс дополняется статьей 81-1 «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы»
По ней во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, предусмотренное настоящей статьей, не применяется к лицам, осужденным за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц или совершенное с особой жестокостью, или сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или осужденных за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями:
Напомним, что п. 1 ч. 3 примечания к статье 368 УК предусматривает, что должностными лицами, занимающими особо ответственное положение являются Президент, премьер-министр, члены Кабинета Министров (то есть министры), первые заместители и заместители министров, а также:
В случае применения судом условно-досрочного освобождения на этом основании, такое лицо освобождается условно-досрочно от отбывания только основного наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения воинской службы по контракту применимо судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям прохождения воинской службы по контракту, определенным статьей 21-5 Закона Украины «О воинской обязанности и военную службу» (которая также прилагается законом).
А именно:
Автор: Наталья Мамченко
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