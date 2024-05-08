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Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

15:08, 8 мая 2024
Принятый закон предусматривает табу на освобождение осужденных топ-чиновников, желающих вместо тюрьмы пойти в ВСУ.
Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных
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Осужденных народных депутатов, министров, судей Верховного Суда и высших спецсудов не смогут условно-досрочно освободить связи с желанием пойти в ВСУ. Соответствующие нормы предусматривает редакция законопроекта 11079-1 о мобилизации осужденных, которую Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию в целом.

8 мая Верховная Рада приняла в целом в качестве закона данный законопроект 11079-1. Он предусматривает внесение изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты о внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности

В частности, Уголовный кодекс дополняется статьей 81-1 «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы»

По ней во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, предусмотренное настоящей статьей, не применяется к лицам, осужденным за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц или совершенное с особой жестокостью, или сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или осужденных за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями:

  • 152-156-1 (изнасилование, сексуальное насилие и т.п.),
  • 258-258-6 (теракт, создание террористической организации и т.п.),
  • частью четвертой статьи 286-1 (управление авто в состоянии опьянения),
  • статьей 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего),
  • а также к осужденным должностным лицам, которые согласно пункту 1 части третьего примечания к статье 368 настоящего Кодекса занимали особо ответственное положение.

Напомним, что п. 1 ч. 3 примечания к статье 368 УК предусматривает, что должностными лицами, занимающими особо ответственное положение являются Президент, премьер-министр, члены Кабинета Министров (то есть министры), первые заместители и заместители министров, а также:

  • Председатель и член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию,
  • Председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг,
  • Председатель и член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
  • Председатель и государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины,
  • Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины,
  • Председатель Фонда государственного имущества Украины, его первый заместитель и заместители,
  • Председатель и член Центральной избирательной комиссии,
  • народные депутаты Украины,
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека,
  • Директор Национального антикоррупционного бюро Украины,
  • Директор Бюро экономической безопасности Украины,
  • Директор Государственного бюро расследований,
  • Генеральный прокурор, его первые заместители и заместители,
  • Председатель Конституционного Суда Украины, его заместители и судьи Конституционного Суда Украины,
  • Председатель Верховного Суда, его заместители и судьи Верховного Суда,
  • председатели высших специализированных судов, их заместители и судьи высших специализированных судов,
  • Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители,
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители,
  • Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым, его первый заместитель и заместители
  • советники и помощники Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины.

В случае применения судом условно-досрочного освобождения на этом основании, такое лицо освобождается условно-досрочно от отбывания только основного наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения воинской службы по контракту применимо судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям прохождения воинской службы по контракту, определенным статьей 21-5 Закона Украины «О воинской обязанности и военную службу» (которая также прилагается законом).

А именно:

  • которым осталось до достижения возраста, предусмотренного статьей 22 настоящего Закона, не менее трех лет;
  • пригодны к военной службе по состоянию здоровья;
  • прошли профессионально-психологический отбор;
  • имеют достаточный уровень физической подготовки для выполнения обязанностей военной службы.

Автор: Наталья Мамченко

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