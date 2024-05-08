Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

Принятый закон предусматривает табу на освобождение осужденных топ-чиновников, желающих вместо тюрьмы пойти в ВСУ.

Осужденных народных депутатов, министров, судей Верховного Суда и высших спецсудов не смогут условно-досрочно освободить связи с желанием пойти в ВСУ. Соответствующие нормы предусматривает редакция законопроекта 11079-1 о мобилизации осужденных, которую Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию в целом.

8 мая Верховная Рада приняла в целом в качестве закона данный законопроект 11079-1. Он предусматривает внесение изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты о внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности

В частности, Уголовный кодекс дополняется статьей 81-1 «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы»

По ней во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, предусмотренное настоящей статьей, не применяется к лицам, осужденным за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, осужденных за совершение умышленного убийства двух или более лиц или совершенное с особой жестокостью, или сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или осужденных за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями:

152-156-1 (изнасилование, сексуальное насилие и т.п.),

258-258-6 (теракт, создание террористической организации и т.п.),

частью четвертой статьи 286-1 (управление авто в состоянии опьянения),

статьей 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего),

а также к осужденным должностным лицам, которые согласно пункту 1 части третьего примечания к статье 368 настоящего Кодекса занимали особо ответственное положение.

Напомним, что п. 1 ч. 3 примечания к статье 368 УК предусматривает, что должностными лицами, занимающими особо ответственное положение являются Президент, премьер-министр, члены Кабинета Министров (то есть министры), первые заместители и заместители министров, а также:

Председатель и член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию,

Председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг,

Председатель и член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,

Председатель и государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины,

Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины,

Председатель Фонда государственного имущества Украины, его первый заместитель и заместители,

Председатель и член Центральной избирательной комиссии,

народные депутаты Украины,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека,

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины,

Директор Бюро экономической безопасности Украины,

Директор Государственного бюро расследований,

Генеральный прокурор, его первые заместители и заместители,

Председатель Конституционного Суда Украины, его заместители и судьи Конституционного Суда Украины,

Председатель Верховного Суда, его заместители и судьи Верховного Суда,

председатели высших специализированных судов, их заместители и судьи высших специализированных судов,

Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители,

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители,

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым, его первый заместитель и заместители

советники и помощники Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины.

В случае применения судом условно-досрочного освобождения на этом основании, такое лицо освобождается условно-досрочно от отбывания только основного наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения воинской службы по контракту применимо судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям прохождения воинской службы по контракту, определенным статьей 21-5 Закона Украины «О воинской обязанности и военную службу» (которая также прилагается законом).

А именно:

которым осталось до достижения возраста, предусмотренного статьей 22 настоящего Закона, не менее трех лет;

пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

прошли профессионально-психологический отбор;

имеют достаточный уровень физической подготовки для выполнения обязанностей военной службы.

Автор: Наталья Мамченко

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