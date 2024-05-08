В Киеве мужчина схватил собаку знакомой и изо всех сил бросил об асфальт: инцидент попал на видео

Мужчина на улице схватил собаку соседки, взял ее за лапы, поднял вверх и бросил на асфальт.

В Киеве сообщили о подозрении 39-летнему мужчине, который в Днепровском районе города бросил об асфальт собаку знакомой.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый около 23 часов ночи увидел на улице собаку соседки, схватил ее за лапы, поднял вверх и бросил с высоты на асфальт. Его спутница пыталась остановить издевательство над животным, но это ему не удалось. На крик собаки выбежала ее владелица, с которой злоумышленник имел неприязненные отношения.

У пса по прозвищу Пуля ветеринары диагностировали ушибы мягких тканей и грудной клетки.

Мужчине сообщено о подозрении в жестоком обращении с собакой. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Прокуратура также обнародовала видео инцидента.

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