В Киеве выбросили возле мусорных баков ржавый боеприпас, фото

В Киеве горожане продолжают обнаруживать опасные находки в самых неожиданных местах. Так, в Патрульной полиции Киева рассказали, что в Соломенском районе на спецлинию 112 позвонил мужчина и сообщил, что у мусорных баков обнаружил предмет, похожий на боеприпасы.
Инспекторы огородили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников.
Как поступить, если обнаружили опасные предметы:
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