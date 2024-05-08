В Киеве выбросили возле мусорных баков ржавый боеприпас, фото

Мужчина возле мусорных баков обнаружил опасную находку.

В Киеве горожане продолжают обнаруживать опасные находки в самых неожиданных местах. Так, в Патрульной полиции Киева рассказали, что в Соломенском районе на спецлинию 112 позвонил мужчина и сообщил, что у мусорных баков обнаружил предмет, похожий на боеприпасы.

Инспекторы огородили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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