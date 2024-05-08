Практика судов
  1. В Украине

Рада призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида

14:52, 8 мая 2024
Парламент принял обращение в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года.
Рада призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида
Фото: ВРУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 8 мая приняла обращение в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года (проект постановления 11237). "За" проголосовали 317 народных избранников, сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

В документе отмечается, что в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года и чествованием Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, а также памяти представителей крымскотатарского народа, которые, как и их предки, стали жертвами современного человека. российского режима в российско-украинской войне, Верховная Рада призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и парламентские ассамблеи:

- признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году актом геноцида крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа;

- способствовать восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными рф территориями, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь;

- поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии рф против Украины для привлечения виновных к ответственности;

- активно принимать меры в рамках Международной Крымской платформы на правительственном и парламентском уровнях с целью прекращения временной оккупации Крыма;

- требовать от рф как государства-члена Организации Объединенных Наций и постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, систематически не исполняющего своих обязанностей, отменить незаконные ограничения на право крымскотатарского народа сохранять свои представительные институты, в частности выполнить решение Международного суда Организации Объединенных Наций по возобновлению работы Меджлиса крымскотатарского народа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

Принятый закон предусматривает табу на освобождение осужденных топ-чиновников, желающих вместо тюрьмы пойти в ВСУ.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если человек не обновил данные

Также благодаря реестру военнообязанных «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Антикоррупционный комитет Рады не согласовал законопроект о возможности возвращения Президентом представлений о назначении судей

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики дал отрицательное заключение на законопроект, согласно которому Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности.

Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

Баллы за все этапы конкурса будут суммироваться между собою и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса.

Верховный Суд оставил в силе приговор женщине-ВПЛ, которая получала 2 тысячи грн помощи от государства, но не сообщила о приобретении квартиры в Харькове

Верховный Суд фактически отменил оправдательный приговор и отметил, что это мошенничество, несмотря на то, что женщина возместила полученные ею 30 тысяч грн от государства и утверждала, что заполнила формуляр с ошибкой.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області