Рада призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида

Парламент принял обращение в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

Фото: ВРУ

Верховная Рада 8 мая приняла обращение в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года (проект постановления 11237). "За" проголосовали 317 народных избранников, сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

В документе отмечается, что в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года и чествованием Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, а также памяти представителей крымскотатарского народа, которые, как и их предки, стали жертвами современного человека. российского режима в российско-украинской войне, Верховная Рада призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и парламентские ассамблеи:

- признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году актом геноцида крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа;

- способствовать восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными рф территориями, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь;

- поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии рф против Украины для привлечения виновных к ответственности;

- активно принимать меры в рамках Международной Крымской платформы на правительственном и парламентском уровнях с целью прекращения временной оккупации Крыма;

- требовать от рф как государства-члена Организации Объединенных Наций и постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, систематически не исполняющего своих обязанностей, отменить незаконные ограничения на право крымскотатарского народа сохранять свои представительные институты, в частности выполнить решение Международного суда Организации Объединенных Наций по возобновлению работы Меджлиса крымскотатарского народа.

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