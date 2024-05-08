США остановили поставку более 3 тысяч бомб в Израиль

Белый дом решил не отправлять в Израиль одну партию вооружений.

Соединенные штаты Америки решили приостановили поставку некоторых боеприпасов в Израиль, передает DW.

Как сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США, это было сделано на прошлой неделе из-за опасений, что они могут быть использованы при штурме города Рафах на юге сектора Газа.

По словам чиновника, администрация США с апреля «начала тщательно изучать поставки Израилю конкретного оружия, которое может быть использовано в Рафахе».

В результате проверки Белый дом решил не отправлять одну партию вооружений, которая состояла из 3,5 тысячи бомб.

Ранее сообщалось, что США впервые с октября 2023 года приостановили поставку боеприпасов для армии Израиля.

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