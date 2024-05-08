США зупинили поставку понад 3 тисяч бомб до Ізраїлю

Білий дім вирішив не відправляти до Ізраїлю одну партію озброєнь.

Сполучені штати Америки вирішили призупинити постачання деяких боєприпасів до Ізраїлю, передає DW.

Як повідомив високопосадовець адміністрації президента США, це було зроблено минулого тижня через побоювання, що вони можуть бути використані при штурмі міста Рафах на півдні сектора Газа.

За словами чиновника, адміністрація США з квітня «почала ретельно вивчати постачання Ізраїлю конкретної зброї, яка може бути використана в Рафаху».

По результатам перевірки Білий дім вирішив не відправляти одну партію озброєнь, яка складалася з 3,5 тисяч бомб.

Раніше повідомлялося, що США вперше з жовтня 2023 року призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.