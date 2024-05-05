Практика судів
  1. У світі

США зупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю, — ЗМІ

20:52, 5 травня 2024
Постачання американських боєприпасів до Ізраїлю призупинили ще минулого тижня.
США зупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю, — ЗМІ
Фото: axios.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США вперше з жовтня 2023 року призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю. Про це повідомило видання Axios із посиланням на двох ізраїльських чиновників.

Зазначається, що постачання американських боєприпасів до Ізраїлю призупинили ще минулого тижня.

Видання пише, що в ізраїльському уряді таке рішення Вашингтона викликало серйозне занепокоєння. За словами співрозмовників Axios, ізраїльські чиновники намагаються дізнатися про причину затримки з доставкою військових вантажів.

Білий дім, Пентагон, Держдеп США та офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відмовилися відповідати на запитання Axios щодо постачання американських боєприпасів до Ізраїлю.

У виданні нагадали, що президент США Джо Байден зіткнувся з гострою критикою серед американців, які не підтримували Ізраїль і критикували його за удари по цивільних об'єктах у Секторі Газа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді про арешт майна автоматично припиняє свою дію у разі закриття кримінального провадження постановою слідчого або прокурора – ВС

Ухвала суду, постановлена на підставі ч. 9 ст. 100 КПК після закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, за якою вирішено питання про долю речових доказів і документів, може бути оскаржена як у апеляційному, так і у касаційному порядку – ОП ККС ВС.

Чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-денний строк – що вирішив суд

Наявність у студента права на відстрочку не звільняє його від виконання обов`язків, передбачених законом про мобілізацію – постанова Шостого апеляційного адмінсуду.

Верховний Суд пояснив, коли відсутній умисел на перешкоджання законній професійній діяльності журналіста

Потерпілий як журналіст не був зовнішньо забезпечений документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи представника преси.

За зачинене укриття штрафуватимуть на місці до 17 тисяч грн, а у разі загибелі людей порушникам загрожуватиме до 8 років позбавлення волі

Виносити постанови про штрафи на місці стосовно зачинених укриттів будуть державні інспектори ДСНС.

Верховна Рада вирішила виконати «пілотне» рішення ЄСПЛ 2020 року стосовно захисту прав осіб, які тримаються під вартою

Втім, як вказало ГНЕУ, законопроектом не вирішено питання щодо повноважень комісії з розгляду скарг ухвалювати обов’язкові рішення, які підлягають виконанню, із зазначенням належного способу відновлення порушених прав у разі встановлення факту тримання осіб у неналежних умовах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду