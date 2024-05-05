США зупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю, — ЗМІ

Постачання американських боєприпасів до Ізраїлю призупинили ще минулого тижня.

Фото: axios.com

США вперше з жовтня 2023 року призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю. Про це повідомило видання Axios із посиланням на двох ізраїльських чиновників.

Зазначається, що постачання американських боєприпасів до Ізраїлю призупинили ще минулого тижня.

Видання пише, що в ізраїльському уряді таке рішення Вашингтона викликало серйозне занепокоєння. За словами співрозмовників Axios, ізраїльські чиновники намагаються дізнатися про причину затримки з доставкою військових вантажів.

Білий дім, Пентагон, Держдеп США та офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відмовилися відповідати на запитання Axios щодо постачання американських боєприпасів до Ізраїлю.

У виданні нагадали, що президент США Джо Байден зіткнувся з гострою критикою серед американців, які не підтримували Ізраїль і критикували його за удари по цивільних об'єктах у Секторі Газа.

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