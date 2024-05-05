США остановили поставки боеприпасов в Израиль, — СМИ

Поставки американских боеприпасов в Израиль приостановили еще на прошлой неделе.

Фото: axios.com

США впервые с октября 2023 года приостановили поставку боеприпасов для армии Израиля. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на двух израильских.

Отмечается, что поставки американских боеприпасов в Израиль приостановили еще на прошлой неделе.

Издание пишет, что в израильском правительстве такое решение Вашингтона вызвало серьезную обеспокоенность. По словам собеседников Axios, израильские чиновники пытаются узнать причину задержки с доставкой военных грузов.

Белый дом, Пентагон, Госдеп США и офис премьер-министра Израиля отказались отвечать на вопросы Axios по поводу поставок американских боеприпасов Израилю.

В издании напомнили, что президент США Джо Байден столкнулся с острой критикой среди американцев, не поддерживающих Израиль и критикующих его за удары по гражданским объектам в Секторе Газа.

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