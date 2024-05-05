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Как найти семейного врача: разъяснение НСЗУ

21:10, 5 мая 2024
Украинцам напомнили, как найти и выбрать себе семейного врача.
Как найти семейного врача: разъяснение НСЗУ
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Национальная служба здоровья Украины напомнила гражданам о том, как найти для себя семейного врача.

В ведомстве отмечают, что дашборд «Электронная карта мест оказания первичной медицинской помощи» поможет найти ближайший центр первичной медицинской помощи и семейного врача (терапевта или педиатра).

Чтобы воспользоваться электронным сервисом, нужно:

Открыть сайт НСЗУ – раздел «Э-данные» – «Аналитические панели (дашборды)». Вам нужен дашборд «Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи».

Откройте первую страницу, это собственно карта.

Чтобы выбрать необходимый населенный пункт, обратите внимание на фильтры налево: область, община, населенный пункт.

Когда вы выберете нужный населенный пункт, то сразу увидете количество мест предоставления первичной медицинской помощи.

(Например, если вы выбрали в фильтре «Населенный пункт» город Жовква, то увидете три места предоставления первичной медицинской помощи, два из которых частные).

В таблице под картой увидите адреса медучреждений и контактные телефоны, а также количество врачей, работающих там с пациентами.

После выбора медицинского учреждения справа от карты отобразятся работающие там врачи. Там будет информация о ФИО врача, специализации (семейный врач, терапевт или педиатр). Также вы увидите количество деклараций, которые уже имеет врач.

Если в колонке «Лимит» вы видите символ стрелочки вверх, это может свидетельствовать о том, что врач заключает декларации с новыми пациентами. Символ галочки говорит о том, что врач уже набрал предел деклараций.

Позвоните в медицинское учреждение, чтобы уточнить информацию, заключает ли определенный врач декларации с новыми пациентами.

Если вы не можете использовать дашборд, позвоните в контакт-центр НСЗУ. Номер 16-77 бесплатный. Оператор контакт-центра поможет найти необходимую информацию.

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