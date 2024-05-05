Снимал видео для TikTok, как работники ТЦК вручают повестки: в Днепре судили блоггера

В ходе судебного заседания мужчина заявил, что снимал работу работников ТЦК, чтобы быть популярным.

Фото: focus.ua

В Днепре перед судом предстал блогер, который снимал работу сотрудников ТЦК и выкладывал видео в социальную сеть TikTok. В основном это были съемки вручения повесток, передает «Информатор».

Видео были сняты в период с 23 по 29 апреля 2023 года. За это время блоггер выложил в TikTok десять эпизодов вручения повесток.

Дело рассматривалось в Жовтневом районном суде Днепра. В суде квалифицировали его публикации как распространение информации о передвижении ВСУ. Мужчина признал свою вину и попросил суд не наказывать его достаточно сильно, потому что делал он это не со злым намерением, а просто хотел приобрести популярность в TikTok.

По части 2 статьи 114-2 УК Украины ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Суд также принял во внимание раскаяние мужчины и изменил основное наказание на условный срок сроком 1 год.

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