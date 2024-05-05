Знімав відео для TikTok, як працівники ТЦК вручають повістки: у Дніпрі судили блогера

Під час судового засідання чоловік заявив, що знімав роботу працівників ТЦК, щоб бути популярним.

Фото: focus.ua

У Дніпрі перед судом постав блогер, який фільмував роботу співробітників ТЦК та викладав відео у соціальну мережу TikTok. Здебільшого це були зйомки вручення повісток, передає «Інформатор».

Відео були зняті у період з 23 по 29 квітня 2023 року. За цей час блогер виклав у TikTok десять епізодів вручення повісток.

Справу розглядали у Жовтневому районному суді Дніпра. У суді кваліфікували його публікації, як поширення інформації про пересування ЗСУ. Чоловік визнав свою провину та попросив суд не карати його досить сильно, бо робив він це не зі злим наміром, а просто хотів набути популярності у TikTok.

За частиною 2 статті 114-2 КК України, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Суд також взяв до уваги каяття чоловіка та змінив основне покарання на умовний термін строком 1 рік.

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