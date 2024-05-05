Назначение пенсии по инвалидности: что важно знать

Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Фото: volynnews.com

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения пенсии по инвалидности.

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и независимо наступила инвалидность: в период работы, до устройства на нее или после ее прекращения.

Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы согласно законодательству.

Лица, которым установлена инвалидность, имеют право на пенсию в зависимости от группы инвалидности при наличии определенного страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

Такая пенсия назначается на весь срок установления инвалидности. Лицам, достигшим пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины № 1058-IV, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно.

В ПФ отмечают, чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления группы инвалидности, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности. В случае упущения этого срока такой вид пенсии назначается со дня обращения.

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революции Достоинства), у лица, обратившегося за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

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