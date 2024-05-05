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В США мужчина, который трижды сидел в тюрме, стал судьей

19:58, 5 мая 2024
Бывший заключенный Ханиф Джонсон стал судьей в округе Дофин.
В США мужчина, который трижды сидел в тюрме, стал судьей
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В США 27-летний Ханиф Джонсон из Пенсильвании, который трижды сидел в тюрьме, стал самым молодым судьей штата, передает Daily Mail.

В 2017 году он выиграл выборы в судейский округ Дофин.

Вспоминая свои подростковые годы, он написал в соцсетях: «Шанс потерять свободу, а также всю работу, которую я делал, чтобы не попасть в беду... Это огромная причина того, что у меня открытый ум и другая перспектива».

Впервые он предстал перед судом за дедовщину как член братства Omega Psi Phi, на его счету уже было два дела.

Второй арест произошел, когда он наблюдал за рассмотрением заинтересовавшего его дела, по его словам: «Во время перерыва полицейские схватили меня, я толкнул одного, я не знал, что он был офицером. Меня арестовали, обвинив в запугивании свидетеля во время судебного процесса по делу об убийстве. Накануне вечером я ходил в казино, так что у меня было в кармане 500 долларов, которые я внес под залог. Мой бывший учитель физкультуры был поручителем. Мне позвонили из колледжа штата и сказали, что прокурор сказал, чтобы я появился».

В 2012 году Джонсон, президент его братства Omega Psi Phi и двое других студентов предстали перед судом по обвинениям в дедовщине.

После окончания университета Джонсон работал специалистом по семейным ресурсам в своем родном городе, помогая молодежи из групп риска, но взаимодействие с правоохранительными органами подтолкнуло Джонсона к карьере юриста.

Позже он решил попробовать себя в компании за должности Магистратского окружного судьи — это должность, на которую избирают жители, и она не требует юридического образования.

Ханиф Джонсон победил кандидата Клода Филлипса, набрав 73 процента голосов, и выиграл выборы в судейский округ Дофин.

В прошлом году Джонсон был переизбран на должность судьи магистратского округа, получив 96 процентов голосов.

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