У США чоловік, який тричі сидів у в'язниці, став суддею

Колишній ув'язнений Ханіф Джонсон став суддею в окрузі Дофін.

У США 27-річний Ханіф Джонсон із Пенсільванії, який тричі сидів у в'язниці, став наймолодшим суддею штату, передає Daily Mail.

У 2017 році він виграв вибори до суддівського округу Дофін.

Згадуючи свої підліткові роки, він написав у соцмережах: «Шанс втратити свободу, а також усю роботу, яку я робив, щоб не потрапити в біду... Це величезна причина того, що маю відкритий розум та іншу перспективу».

Вперше він став перед судом за дідівщину як член братства Omega Psi Phi, на його рахунку вже було дві справи.

Другий арешт стався, коли він спостерігав за розглядом справи, що зацікавила його, за його словами: «Під час перерви поліцейські схопили мене, я штовхнув одного, я не знав, що він був офіцером. Мене заарештували, звинувативши у залякуванні свідка під час судового процесу у справі про вбивство. Напередодні ввечері я ходив до казино, тож у мене було в кишені 500 доларів, які я вніс під заставу. Мій колишній учитель фізкультури був поручителем. Мені зателефонували з коледжу штату та сказали, що прокурор сказав, щоб я з'явився».

У 2012 році Джонсон, президент його братства Omega Psi Phi та двоє інших студентів постали перед судом за звинуваченнями у дідівщині.

Після закінчення університету Джонсон працював фахівцем із сімейних ресурсів у своєму рідному місті, допомагаючи молоді з груп ризику, але взаємодія з правоохоронними органами підштовхнула Джонсона до кар'єри юриста.

Пізніше він вирішив спробувати себе в компанії за посаду Магістратського окружного судді — посаду, на яку обирають жителі, і вона не потребує юридичної освіти.

Ханіф Джонсон переміг кандидата Клода Філліпса, набравши 73 % голосів, і виграв вибори до суддівського округу Дофін.

Минулого року Джонсона було переобрано на посаду судді магістратського округу, він отримав 96 % голосів.

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