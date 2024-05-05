Як знайти сімейного лікаря: роз’яснення НСЗУ

Українцям нагадали, як знайти та вибрати для себе сімейного лікаря.

Національна служба здоров'я України нагадала громадянам, як знайти для себе сімейного лікаря.

У відомстві зазначають, що дашборд «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги» допоможе знайти найближчий центр надання первинної медичної допомоги та сімейного лікаря (терапевта або педіатра).

Щоб скористатися електронним сервісом потрібно:

Відкрити сайт НСЗУ - розділ «Е-дані» - «Аналітичні панелі (дашборди)». Вам потрібен дашборд «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги»:

Відкрийте першу сторінку, це є власне карта.

Щоб обрати необхідний населений пункт, зверніть увагу на фільтри ліворуч: область, громада, населений пункт.

Коли ви оберете потрібний населений пункт, то одразу побачите кількість місць надання первинної медичної допомоги.

(Наприклад, якщо ви обрали у фільтрі «Населений пункт» місто Жовква, то побачити три місця надання первинної медичної допомоги, два з яких є приватними).

У таблиці під мапою побачите адреси медзакладів та контактні телефони, а також кількість лікарів, які працюють там з пацієнтами.

Після вибору медичного закладу праворуч від карти відобразяться лікарі, які там працюють. Там буде інформація про ПІБ лікаря, спеціалізацію (сімейний лікар, терапевт чи педіатр). Також ви побачите кількість декларацій, які вже має лікар.

Якщо в колонці «Ліміт» ви бачите символ стрілочки вгору, то це може свідчити про те, що лікар укладає декларації з новими пацієнтами. Символ галочки говорить про те, що лікар вже набрав ліміт декларацій.

Зателефонуйте до медичного закладу, щоб уточнити інформацію, чи укладає певний лікар декларації з новими пацієнтами.

Якщо ви не маєте змоги скористатися дашбордом, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ. Номер 16-77 є безкоштовним. Оператор контакт-центру допоможе знайти необхідну інформацію.

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