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Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду

14:52, 8 травня 2024
Парламент прийняв звернення у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року.
Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду
Фото: ВРУ
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Верховна Рада 8 травня прийняла звернення у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року (проект постанови 11237)."За" проголосували 317 народних обранців, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

У документі зазначається, що у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року та вшануванням Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а також пам’яті представників кримськотатарського народу, які, як і їхні предки, стали жертвами сучасного людиноненависницького російського режиму в російсько-українській війні, Верховна Рада закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї: 

- визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році актом геноциду кримськотатарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу; 

- сприяти відновленню державного суверенітету України над тимчасово окупованими рф територіями, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополем; 

- підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії рф проти України для притягнення винних до відповідальності;

- активно долучатися до заходів у рамках Міжнародної Кримської платформи на урядовому та парламентському рівнях з метою припинення тимчасової окупації Криму; 

- вимагати від рф як держави-члена Організації Об’єднаних Націй та постійного члена Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, що систематично не виконує своїх обов’язків, скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема виконати рішення Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй щодо відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу.

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