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У Києві чоловік схопив собаку знайомої та щосили кинув об асфальт: інцидент потрапив на відео

14:51, 8 травня 2024
Чоловік на вулиці схопив собаку сусідки, взяв її за лапи, підняв вверх та кинув на асфальт.
У Києві чоловік схопив собаку знайомої та щосили кинув об асфальт: інцидент потрапив на відео
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У Києві повідомили про підозру 39-річному чоловіку, який у Дніпровському районі міста кинув об асфальт собаку знайомої.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрюваний близько 23 години ночі побачив на вулиці собаку сусідки, схопив її за лапи, підняв вверх та кинув з висоти на асфальт. Його супутниця намагалась зупинити знущання над твариною, однак їй це не вдалось. На крик собаки вибігла її власниця, з якою зловмисник мав неприязні стосунки.

У пса на прізвисько «Пуля» ветеринари діагностували забої м’яких тканин та грудної клітини.

Чоловіку повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з собакою. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Прокуратура також оприлюднила відео інциденту.

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