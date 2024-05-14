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Чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я

15:12, 14 травня 2024
Особи, яких звільнять за законом про мобілізацію засуджених, не зможуть просити про щорічну основну відпустку, але їм зможуть надати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 днів.
Чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я
Джерело фото: focus.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 8 травня ухвалила в цілому як закон законопроект 11079-1 про мобілізацію засуджених. Наразі новий закон, якому присвоїли №3687-ІХ, направлено на підпис Президенту.

Відповідно до нього Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» доповнять новою главою про особливості прийняття на військову службу за контрактом та проходження військової служби у ЗСУ особами з числа громадян України, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання.

Зокрема, у статті 21-5, яка буде регулювати прийняття на військову службу, встановлять, що такі особи приймаються на військову службу до ЗСУ за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу відповідно до військових звань, за якими вони перебувають на військовому обліку.

Перелік посад, які можуть бути заміщені цими особами визначить Генштаб ЗСУ.

На військову службу за контрактом приймаються особи, звільнені за УДЗ, які відповідають таким вимогам:

  • яким залишилося до досягнення віку, передбаченого статтею 22 цього Закону, не менше трьох років;
  • придатні до військової служби за станом здоров’я;
  • пройшли професійно-психологічний відбір;
  • мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби

У контракті про проходження військової служби для таких осіб випробування не встановлюється.

Для військовослужбовців із числа осіб, звільнених умовно-достроково, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, строк військової служби становить до закінчення особливого періоду.

Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин (спеціалізованих військових частинах). Порядок створення та функціонування спецпідрозділів визначається Міноборони.

Чи будуть звільняти з військової служби осіб, до яких застосували УДЗ

Звільнення з військової служби військовослужбовців з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі статті 81-1 КК здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Контракт осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 КК, припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставі:

а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

б) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення або обмеження волі;

в) у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

Як вже було сказано, також встановлюється, що на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням (крім водіїв, що скоїли ДТП з тяжкими наслідками в стані сп’яніння, певних топ-посадовців та інших – повний перелік ми описували раніше).

Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

Чи зможуть надати відпустку

Також новий закон доповнює Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» нормою про те, що військовослужбовцям із числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 КК та які проходять військову службу за контрактом, щорічна основна відпустка не надається, але може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 календарних днів.

Військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Відпустка надається виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я.

Військовослужбовці під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування забезпечуються за рахунок державного бюджету щоденним харчуванням за нормою №5, яка застосовується у військово-медичних закладах. Оплата здійснюється Міністерством оборони по факту надання послуги на основі щомісячного звіту медичного закладу.

Автор: Наталя Мамченко 

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Чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я

Особи, яких звільнять за законом про мобілізацію засуджених, не зможуть просити про щорічну основну відпустку, але їм зможуть надати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 днів.

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