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Будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья

15:12, 14 мая 2024
Лица, которых освободят по закону о мобилизации осужденных, не смогут просить о ежегодном основном отпуске, но им смогут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 дней.
Будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья
Источник фото: focus.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 8 мая приняла в целом в качестве закона законопроект 11079-1 о мобилизации осужденных. Теперь новый закон, которому присвоили №3687-IX, направлен на подпись Президенту.

В соответствии с ним Закон «О воинской обязанности и военной службе» дополнят новой главой об особенностях принятия на военную службу по контракту и прохождении военной службы в ВСУ лицами из числа граждан Украины, которые условно-досрочно освобождены от отбывания наказания.

В частности, в статье 21-5, которая будет регулировать принятие на военную службу, установят, что такие лица принимаются на военную службу в ВСУ по контракту на должности рядового, сержантского и старшинского состава, а также офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, по которым они состоят на военном учете.

Перечень должностей, которые могут быть замещены этими лицами, определит Генштаб ВСУ.

На военную службу по контракту принимаются лица, освобожденные по УДО, отвечающие следующим требованиям:

  • которым осталось до достижения возраста, предусмотренного статьей 22 настоящего Закона, не менее трех лет;
  • пригодны к военной службе по состоянию здоровья;
  • прошли профессионально-психологический отбор;
  • имеют достаточный уровень физической подготовки для выполнения обязанностей военной службы

В контракте о прохождении военной службы для таких лиц испытание не устанавливается.

Для военнослужащих из числа лиц, освобожденных условно-досрочно, принимаемых на военную службу по контракту и назначаемых на должности, срок военной службы составляет до истечения особого периода.

Такие лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей (специализированных воинских частях). Порядок создания и функционирования спецподразделений определяется Минобороной.

Будут ли увольнять с военной службы лиц, к которым применили УДО

Увольнение с военной службы военнослужащих из числа лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания на основании статьи 81-1 УК осуществляется в порядке, предусмотренном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

Контракт лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания на основании, определенном статьей 81-1 УК, прекращается (разрывается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы на основании:

а) по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

б) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы;

в) в связи с окончанием особого периода или оглашением решения о демобилизации.

Как уже было сказано, также устанавливается, что на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием (кроме водителей, совершивших ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии опьянения, определенных топ-чиновников и других – полный список мы описывали раньше).

Такие лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей.

Смогут ли предоставить отпуск

Также новый закон дополняет Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» нормой о том, что военнослужащим из числа лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания на основании, определенном статьей 81-1 УК и проходящих военную службу за контрактом ежегодный основной отпуск не предоставляется, но может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

Военнослужащему на основании заключения военно-врачебной комиссии предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения. Отпуск предоставляется исключительно по месту нахождения военнослужащего в учреждениях здравоохранения.

Военнослужащие при лечении и реабилитации в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения обеспечиваются за счет государственного бюджета ежедневным питанием по норме №5, применяемой в военно-медицинских учреждениях. Оплата производится Министерством обороны по факту предоставления услуги на основе ежемесячного отчета медицинского учреждения.

Автор: Наталя Мамченко 

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Будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья

Лица, которых освободят по закону о мобилизации осужденных, не смогут просить о ежегодном основном отпуске, но им смогут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 дней.

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