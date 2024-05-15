Нарушил ПДД — получил постановление: в Киеве наказали водителя Dodge, видео

В столице привлекли к ответственности водителя автомобиля Dodge.

В Шевченковском районе Киева наказали водителя автомобиля Dodge, который повернул налево с полосы, разрешающей движение прямо или направо.

Как сообщила патрульная полиция столицы, инспекторы остановили транспортное средство и составили на водителя соответствующие административные материалы.

Правоохранители призвали заблаговременно обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно разместить свое транспортное средство на проезжей части для осуществления маневра.

Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждому из них.

«Если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения», - добавили в полиции.

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