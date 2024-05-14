На границе задержали забитую пассажирами в три яруса легковушку, которая двигалась в Румынию

За «комфорт» проехаться в три яруса каждый из «пассажиров» должен был заплатить от 8,5 до 10 тысяч евро.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Недалеко от государственной границы пограничники остановили легковой автомобиль, в котором в сторону соседней Румынии ехало 9 мужчин. Среди них водитель, который вез «пассажиров» к границе, и проводник, который должен был перевести их в соседнюю страну.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Пассажирами» оказались жители разных областей. За «комфорт» проехаться в три яруса каждый из них должен был заплатить от 8,5 до 10 тысяч евро.

За попытку нарушения государственной границы в отношении задержанных составили материалы об административном правонарушении.

Водителя и руководителя передали представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесли сведения по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

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