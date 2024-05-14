На кордоні затримали забитий пасажирами у три яруси легковик, який рухався у Румунію

За «комфорт» проїхатись у три яруси кожен з «пасажирів» мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Неподалік державного кордону зупинили прикордонники легковий автомобіль, у якому у бік сусідньої Румунії їхало 9 чоловіків. Серед них водій, який віз «пасажирів» до кордону, та провідник, котрий мав перевести їх до сусідньої країни.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Пасажирами» виявились жителі різних областей. За «комфорт» проїхатись у три яруси кожен з них мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро.

За спробу порушення державного кордону відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Водія та провідника передали представникам Національної поліції. До ЄРДР внесли відомості за статтею 332 Кримінального кодексу України.

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