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«Залила» таксиста газовим балончиком та розбила скло у відділку поліції: справу побиття 19-річної одеситки розслідує поліція

15:04, 14 травня 2024
Таксист звинуватив компанію у нападі, через що молоді люди потрапили до поліції, де дівчина вела себе агресивно.
«Залила» таксиста газовим балончиком та розбила скло у відділку поліції: справу побиття 19-річної одеситки розслідує поліція
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Поліція Одеси розслідує справу про побиття 19-річної дівчини представником територіального центру комплектування. Інцидент стався після того, як дівчина опинилася в компанії, яку місцевий таксист звинуватив у нападі на нього. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про неправомірні дії щодо 19-річної одеситки, зокрема про її побиття військовим ТЦК та СП.

За інформацією поліції, 12 травня ввечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення від таксиста про напад на нього на вулиці Гаванній. Таксист заявив, що четверо громадян, у тому числі 19-річна дівчина, застосували проти нього газовий балончик після того, як він відмовив їм у поїздці через їхній стан сп'яніння. На виклик приїхав екіпаж патрульної поліції, і компанію молодих людей було доставлено до відділку поліції.

У відділку дівчина поводилася агресивно: вона кидалася на поліцейських і розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті. Поліція склала на неї декілька протоколів за статтями 173 та 185 КУпАП (дрібне хуліганство та злісна непокора законному розпорядженню поліцейського), а також протокол про адміністративне затримання. Щодо одного з чоловіків склали протокол за статтею 178 КУпАП (поява у громадських місцях у п'яному вигляді). Після складання адміністративних матеріалів і взяття пояснень правопорушників відпустили.

Наступного дня поліція отримала повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. За інформацією медиків, у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Постраждала не зверталася до правоохоронних органів, не відповідає на телефонні дзвінки дізнавача і не з’являється вдома.

Наразі проводяться слідчі дії в рамках провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Також встановлено, що наприкінці минулого року слідчі передали до суду матеріали щодо цієї громадянки за обвинуваченням у крадіжці за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. У березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік.

Нагадаємо, через побиття 19-річної дівчини чоловіком у військовій формі, Одеський ТЦК розпочав службову перевірку.

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