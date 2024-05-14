Побиття 19-річної дівчини чоловіком у військовій формі: Одеський ТЦК розпочав службову перевірку

В Одеському обласному ТЦК розпочали перевірку щодо побиття чоловіком у військовій формі дівчини, через що у неї два розсічення на голові та численні синці.

Соцмережі

Увечері 13 травня на 19-річну дівчину напав чоловік у військовій формі, представившись працівником місцевого територіального центру комплектування (ТЦК). Він побив її милицею, внаслідок чого вона зазнала численних травм. Про це постраждала розповіла на своїх сторінках у соцмережах. В Одеському ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку щодо цього інциденту.

За словами дівчини, вона разом із трьома друзями прийшла до поліції, щоб написати заяву на таксиста, який оббризкав їх перцевим балончиком. Тоді у відділок зайшов військовий з милицями і представився співробітником ТЦК. Після того, як юнаки написали заяву, їх дві години не випускали з приміщення.

Дівчина розповіла, що згодом правоохоронці відпустили двох 19-річних хлопців, але третього залишили у відділку, щоб відвести до місцевого ТЦК для з’ясування обставин. 19-річна дівчина вирішила поїхати разом з ним, на що працівники військкомату погодилися. За словами дівчини, після того, як хлопця посадили в авто, її не впустили до машини. Вона почала знімати все на відео. У цей момент до неї підбіг чоловік у військовій формі та побив її милицею.

За словами постраждалої, у неї два розсічення на голові, численні синці по всьому тілу та забій правого м’яза плеча. Дівчина зняла побої у місцевій лікарні.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку інциденту. В установі зазначили, що у разі доведення провини їхніх працівників, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Також у ТЦК підкреслили, що засуджують будь-які прояви насильства і активно співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин події.

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