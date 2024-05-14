Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв допомогу Україні у понад 7 млрд євро

Шольц та лідери країн Північної Європи запевняють Київ у подальшій підтримці.

Джерело фото: Tagesschau

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та лідери урядів країн Північної Європи підтвердили свою готовність продовжувати підтримку України. Про це повідомляє Tagesschau.

За словами Шольца, з початку російської агресії в лютому 2022 року Німеччина надала або пообіцяла надати Україні озброєння на суму 28 мільярдів євро.

«Ми єдині в нашій підтримці України в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно», – заявив німецький канцлер у Стокгольмі після зустрічі з прем'єр-міністрами Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

Шольц також повідомив, що у 2024 році планується надати військову допомогу на суму понад 7 мільярдів євро.

«Ми надавали і будемо надавати», – запевнив канцлер, маючи на увазі вже обіцяну військову допомогу.

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