Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал помощь Украине в более чем 7 млрд евро

Шольц и лидеры стран Северной Европы уверяют Киев в дальнейшей поддержке.

Источник фото: Tagesschau

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры правительств стран Северной Европы подтвердили свою готовность продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает Tagesschau.

По словам Шольца, с начала российской агрессии в феврале 2022 года Германия предоставила или пообещала предоставить Украине вооружение на сумму 28 миллиардов евро.

«Мы едины в нашей поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину - столько, сколько потребуется", - заявил немецкий канцлер в Стокгольме после встречи с премьер-министрами Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

Шольц также сообщил, что в 2024 году планируется предоставить военную помощь на сумму более 7 миллиардов евро.

«Мы предоставляли и будем предоставлять», - заверил канцлер, имея в виду уже обещанную военную помощь.

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