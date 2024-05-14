Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, чтобы обсудить новую помощь Украине

Блинкен вместе с Зеленским, Шмыгалем и Кулебой обсудят новую безопасность и экономическую помощь США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом, чтобы поддержать страну в борьбе против российской агрессии.

«Сегодня я снова прибыл в Киев, чтобы засвидетельствовать нашу непоколебимую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии», - сказал Энтони Блинкен.

Согласно информации от представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, Блинкен планирует встретиться с украинскими чиновниками и подтвердить «неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов».

Во время своего пребывания в Украине, госсекретарь планирует встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Одним из основных пунктов повестки дня будет обсуждение ситуации на военном фронте в Украине, а также новой безопасности и экономической помощи США.

Госдеп также анонсировал выступление Блинкена в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского, где он расскажет о помощи Соединенных Штатов Украине.

«Он расскажет о том, как Соединенные Штаты и другие члены и партнеры Альянса помогут Украине достичь ее цели - построения свободной, процветающей и безопасной демократии, полностью интегрированной в Европу и Трансатлантический альянс», - отметил Госдеп.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи американским союзникам, где в частности предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривает условие о заключении между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части помощи.

Ранее посол Оксана Маркарова заявила, что первое оружие от США может поступить в Украину уже в апреле.

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